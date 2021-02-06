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События Сегодня, 15:2736
Вакцинацию российским "Спутником V" начала Венгрия

С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".

Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военные.

Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, передает atv.hu.

По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.

Кроме того, Мюллер отметила, что на сегодня в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

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