Крымскую платформу поддержал Европарламент

Об этом говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В документе говорится, что Европарламент подтверждает свой призыв о создании международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС.

Кроме того, руководство Евросоюза и страны участницы должны предоставить всю необходимую поддержку для Крымской платформы, а также обеспечивать координацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины. Также рекомендуется привлечь Меджлис крымскотатарского народа к деятельности этой платформы.