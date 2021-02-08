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События Сегодня, 16:1190
Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины

Прививки будут делать по национальному плану в несколько этапов, но некоторым категориям граждан иммунизацию отсрочат.

Подробно о COVID-вакцинации, кто и в какой срок имеет право на прививку - в материале РБК-Украина.

Кто получит первый укол

 

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для первого укола от коронавируса в Украине не будут привлекать известных лиц или политических деятелей, как это сделали в некоторых странах, а привьют кого-то из медиков.

Согласно плану иммунизации, на 1-м этапе прививку сделают украинцам, которые принимают непосредственное участие в борьбе с пандемией и имеют самый высокий риск заразиться:

  • работники стационарных отделений с COVID-больными;
  • мобильные бригад по вакцинации;
  • сотрудники лабораторий по исследованию биоматериала на коронавирус;
  • бригады экстренной медицинской помощи;
  • постояльцы и персонал заведений длительного ухода (интернаты, дома престарелых).

Также в феврале стартует вакцинация военнослужащих в зоне ООС в Донецкой и Луганской областях. В Минобороны сообщили, что к приоритетной группе относятся военные, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медперсонал ВСУ.

Первый этап иммунизации охватывает около 370 тысяч украинцев. Затем вакцинируют приоритетные группы риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья.

Будут ли вакцинировать переболевших

Украинцы, которые переболели коронавирусом, имеют право на получение прививки спустя 6 месяцев после выздоровления. Минздрав рекомендовал отсрочить иммунизацию данной категории населения.

Однако, по желанию человека, прививку можно будет сделать раньше полугодового периода при наличии достаточного количества доз вакцины для приоритетной группы, к которой он относится.

Будут ли вакцинировать беременных

Беременным женщинам рекомендовано отсрочить введение вакцины против COVID-19 до рождения ребенка.

Если беременность наступила после введения первой дозы препарата, курс вакцинации также следует отсрочить. Минздрав рекомендует сделать прививку второй дозой уже после родов.

Если беременная женщина - медик из приоритетной группы, вакцинация может быть проведена по соотношению риска и пользы от прививки.

Проведение теста на беременность перед вакцинацией не рекомендовано.

Женщины, кормящие детей грудным молоком, могут вакцинироваться от коронавируса без предостережений.

Какую вакцину Украина получит первой

По заявлению главы Минздрава Максима Степанова, вакцина должна поступить в Украину 15 февраля. Ожидается поставка препаратов Pfizer и AstraZeneca.

Первой может стать AstraZeneca, которую правительство закупило по контракту с Serum Institute. Индийская компания производит вакцины разработки AstraZeneca и Novavax. Украина заключила договор на поставку этих двух видов препаратов в объеме 12 млн доз - первая партия составит 1 млн.

Также на следующей неделе планируется поставка вакцины Pfizer по механизму СOVAX. Первая партия - 117 тысяч доз.

Как сообщили в Минздраве, всего на данный момент Украина имеет подтверждение на получение 22 млн доз вакцин 4-х разработчиков. В рамках СOVAX ожидаются препараты Pfizer и AstraZeneca, также заключены контракты на поставку вакцин Sinovac, AstraZeneca и Novavax.

Будет ли вакцинация обязательной

Прививки от СOVID-19 в Украине будут бесплатными и добровольными. Введение обязательной вакцинации пока не рассматривается.

Во время форума о коронавирусе президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация будет добровольной. При этом по мнению главы государства, некоторые категории граждан не имеют права отказаться от прививки.

Президент считает, что вакцинацию необходимо проходить госслужащим, тем, кто постоянно контактирует с широким кругом людей. Так, от прививок не имеют права отказаться учителя и медики, которые работают с больными коронавирусом.

Кабмин должен разработать специальную программу со списком профессий, для которых прививки могут стать обязательными.

Отменят ли карантин для вакцинированных

Украина будет отменять ограничения и карантинные запреты для лиц, которые прошли курс иммунизации, а также для переболевших COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация является одним из правильных шагов для граждан в вопросе путешествий.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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