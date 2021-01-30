Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа.

Решение о лишении лицензии поставщика газа, подавляющее большинство потребителей которого находится в Мелитополе, приняли на сегодняшнем заседании регулятора. Отмену лицензии объяснили системными нарушениями лицензиатом требований и условий поставок газа.

"По результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений на присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа", - рассказали в регуляторе.

Потребители, которые до 1 марта 2021 года не успеют избрать нового поставщика газа, будут автоматически переведены к "Нафтогазу", который является поставщиком "последней надежды".