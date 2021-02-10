 

Новое правительство сформируют в Италии

События Вчера, 21:4958
Новое правительство сформируют в Италии

Новое правительство Италии согласился возглавить бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Он станет премьером после отставки Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - говорится в сообщении.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщает агентство ANSA, несколько министров из правительства Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги.

Свои должности сохранили:

  • министр иностранных дел Луиджи Ди Майо;
  • министр внутренних дел Лучана Ламорджезе;
  • министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Отметим, что профессору экономики Марио Драги 73 года. В 2005-2011 годах он возглавлял Банк Италии, а в 2011-2019 Европейский Центробанк и известен как "спаситель евро" во время кризиса 2012 года.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Италия, правительство, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Порошенко готов возглавить правительство, при условии досрочных выборов Верховной Рады - Турчинов
Порошенко готов возглавить правительство, при условии досрочных выборов Верховной Рады - Турчинов
10-фев-2021, 13:07
Уйти в отставку может премьер Италии
Уйти в отставку может премьер Италии
25-янв-2021, 12:41
Впервые Пентагон возглавит афроамериканец
Впервые Пентагон возглавит афроамериканец
22-янв-2021, 19:28
Возвращение чрезвычайного положения рассматривают в Японии
Возвращение чрезвычайного положения рассматривают в Японии
2-янв-2021, 17:45
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия
19-дек-2020, 11:52

Последние новости

Вчера, 2021-02-12
21:49
События
Новое правительство сформируют в Италии
21:48
События
Ввести санкции против "Северного потока-2" в Сенате США призвали Байдена
21:43
Политика
СНБО созывает Зеленский
20:39
События
О повторных заражениях COVID-19 при наличии антител заявили в ВОЗ
19:55
События
Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
19:43
События
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
19:31
Экономика
110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке
16:12
События
Крупной кибератаке подверглась Украина
16:11
События
Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины
16:09
События
Крымскую платформу поддержал Европарламент
15:27
События
Вакцинацию российским "Спутником V" начала Венгрия
14:49
События
Из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда
14:48
События
В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский
13:18
Политика
В Кремле отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о разрыве страны с Европейским союзом
13:14
События
Снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья
13:07
События
Работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной возобновила Румыния
11:30
События
Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина
10:04
События
Почти 1 метр снега выпал во Львовской области
10:03
События
Информацию о лавине на трассе Киев-Чоп опровергли в ГСЧС
10:02
События
Германия предоставит политическое убежище 50 оппозиционерам из Беларуси

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 февраля 20213721
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 20212078
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи1269
Бойко лучше всего справился бы на посту премьер-министра Украины, считают украинцы - опрос861
После двух уколов вакциной Pfizer американец заразился коронавирусом269
Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти247
Почему суд убрал Степана Бандеру с карты Киева239

Досуг

Как выбрать запчасти для авто
Как выбрать запчасти для авто
Чтобы сократить затраты на ремонт машины, посетите каталог https://brovacar.ua/ru/shop и закажите нужную для устранения дефекта в работе деталь просто онлайн. 
Вчера, 18:5278
Подбираем зимнюю детскую обувь
Подбираем зимнюю детскую обувь
Есть много разных мнений о том, какой должна быть детская обувь, чтобы красиво выглядела, а также была удобной для ребенка. Перед родителями может возникнуть сложная задача, поскольку есть чрезвычайно большое количество цветов, моделей и фасонов детской обуви.
Вчера, 12:3097
Как выбрать хорошую ванну?
Как выбрать хорошую ванну?
Если утро начинается с кофе, то тяжёлый день лучше провести в ванне с теплой водой. Разнообразие предложений магазинов сантехники часто приводит в замешательство, а не просто даёт свободу выбора.
Вчера, 11:2797
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Если вы задумывались над приобретением роботизированного пылесоса, то не могли упустить из виду бренд Roborock. Продукция бренда представлена в среднем ценовом сегменте и есть практически в каждом магазине техники.
11-фев-2021, 14:16179
Как мужчине выбрать летние шорты?
Как мужчине выбрать летние шорты?
Шорты – необходимый элемент гардероба для каждого мужчины. Это отличный вариант для летних прогулок. Если покупать мужские шорты в интернет-магазине, то нужно учитывать ряд нюансов, среди которых подходящая модель, материал и цветовая гамма.
11-фев-2021, 10:05184
Преимущества кирпичных домов
Преимущества кирпичных домов
Ни для кого не секрет, что строительство дома из кирпича удовольствие не из дешёвых. Стоимость кирпича, его кладка, на порядок выше современных аналогов, но не спешите искать альтернативу.
10-фев-2021, 19:32245

События

Новое правительство сформируют в Италии
Новое правительство сформируют в Италии
Новое правительство Италии согласился возглавить бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.
Вчера, 21:4959
Ввести санкции против "Северного потока-2" в Сенате США призвали Байдена
Ввести санкции против "Северного потока-2" в Сенате США призвали Байдена
Глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".
Вчера, 21:4859
О повторных заражениях COVID-19 при наличии антител заявили в ВОЗ
О повторных заражениях COVID-19 при наличии антител заявили в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу.
Вчера, 20:3976
Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа.
Вчера, 19:5572
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
Решение госсекретаря вступит в силу 16 февраля.
Вчера, 19:43171
Крупной кибератаке подверглась Украина
Крупной кибератаке подверглась Украина
В конце января 2021 года украинские пользователи интернета пострадали от фишинговой кибератаки.
Вчера, 16:12106
7 Днів