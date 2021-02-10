Новое правительство сформируют в Италии

Он станет премьером после отставки Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца .

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - говорится в сообщении.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщает агентство ANSA, несколько министров из правительства Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги.

Свои должности сохранили:

министр иностранных дел Луиджи Ди Майо;

министр внутренних дел Лучана Ламорджезе;

министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Отметим, что профессору экономики Марио Драги 73 года. В 2005-2011 годах он возглавлял Банк Италии, а в 2011-2019 Европейский Центробанк и известен как "спаситель евро" во время кризиса 2012 года.