Обращение к Германии с призывом остановить "Северный поток-2" готовят в Сейме Польши

Сейм Польши на ближайшем заседании может принять резолюцию с призывом к правительству ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества.

"Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию - независимо от политического деления - чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта", - заявил депутат от "Солидарной Польши", замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

По его словам, партия в пятницу подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство "Северный пото-2".