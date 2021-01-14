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В силу Закон об "инвестнянях" вступил в силу

В субботу, 13 февраля, вступил в силу закон об "инвестиционных нянях".

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету.

Закон вступил в силу на следующий день после обнародования.

Этот документ гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Общий объем господдержки для реализации такого инвестиционного проекта устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектов.

Срок реализации инвестпроекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Закон четко определил, что заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные владельцы акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.

Стоит отметить, что обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов строительства объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации инвестпроекта, начнется не сразу. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, который и является автором документа, подписал этот законопроект.

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Теги: news, новости, Украина, Инвестняни, 7dniv, 7dnivinfo  
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