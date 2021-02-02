 

Во Львове произошло обрушение в одноэтажном здании

События Сегодня, 14:3950
Во Львове произошло обрушение в одноэтажном здании

Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метров.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

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