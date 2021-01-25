Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге

Сообщается, что сегодня прошла церемония приведения к присяге с участием президента Серджо Маттареллы. В правительство вошли 23 министра, из которых девять без портфеля.

Также сообщается, что в нынешнем составе остались министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения Роберто Сперанца, министр культуры Дарио Франческини и министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Отметим, сам Марио Драги является бывшим главой Европейского центрального банка.