Австрийские медики бунтуют против прививок вакциной AstraZeneca от коронавируса

Австрийские медики протестуют против вакцинации препаратом производства AstraZeneca после того, как иммунизация вакциной от Pfizer/BioNTech была отменена.

Об этом сообщает издание Heute.

Около 800 сотрудников больницы в городе Грац обратились к австрийским чиновником в открытом письме. В нем говорится, что на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса, от которого препарат от AstraZeneca малоэффективен, необходимо немедленно вакцинировать всех врачей вакциной от BioNTech/Pfizer. Авторы обращения также указывают, что иммунизация этим препаратом "не привилегия", а "необходимость для защиты пациентов", которым они помогают.

Медики также добавили, что контакт с пациентами будет означать "повышенный риск заражения для медицинских работников и, таким образом, в свою очередь для пациентов, за которыми они ухаживают, особенно для людей, которым не следует делать вакцинацию, например беременных женщин".

Причина протеста врачей против AstraZenca - не очень высокая эффективность вакцины. Для достижения эффективности, аналогичной эффективности мРНК-вакцин от BioNTech/Pfizer и Moderna, векторной вакцине AstraZeneca потребуется более длительный период между первой и второй вакцинацией - около трех месяцев.

"Поэтому мы требуем, чтобы нынешняя концепция вакцинации в Штирии (австрийский регион - Ред.) была пересмотрена и адаптирована таким образом, чтобы врачи и персонал в ординациях и больницах были в первую очередь защищены быстродействующими вакцинами, такими как вакцины BioNTech/Pfizer или Moderna", - заявил президент Медицинской ассоциации Австрии Хервиг Линднер.

В свою очередь пресс-секретарь больницы, сотрудники которой бунтуют против препарата от AstraZeneca, сообщила, что медики "не могут выбирать другую вакцину, кроме той, которая выделяется федеральным правительством".

Также недовольны тем, что их будут вакцинировать AstraZenеca и венские медики.

Причина в том, что иммунизация вакциной Pfizer была в январе срочно отменена. Кроме того, затем снова случилась приостановка первичной вакцинации уже в начале февраля. На этой неделе последней каплей стало приглашение на первый укол — но от AstraZeneca.

По словам инсайдера из больницы, многие коллеги отклонили это приглашение из-за скептицизма по поводу вакцины. Руководство больницы отреагировало на это проведением информационного мероприятия с акцентом на AstraZeneca. Оно пройдет в четверг в 12 часов дня.

Маркус Цайтлингер, руководитель Университетской клиники клинической фармакологии, прочтет лекцию о вакцине AstraZeneca. Хайнц Бургманн, руководитель инфекционного отделения, расскажет о важности вакцинации. Затем они ответят на вопросы. «Они попытаются хорошо продать плохую вакцину и убедить людей в том, что у AstraZeneca также отличная защита от коронавируса», — опасается инсайдер.

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