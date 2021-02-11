Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 14 февраля 2021 - 1 271 143 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3 094 новых случаев в сутки.
Умерло 24 330 человек.
Выздоровело - 1 114 301.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.