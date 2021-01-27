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События Сегодня, 09:5768
Возможность отключения в РФ зарубежных интернет-сервисов подтвердил Путин

Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу.

Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.

"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Путин, интернет, сервисы, 7dniv, 7dnivinfo  
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