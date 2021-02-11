Лидеров G7 к глобальному распространению COVID-вакцин призовет Джонсон

Он планирует призвать политиков к действиям по обеспечению равного глобального распространения вакцин от коронавируса и предотвращению будущих пандемий.

Встреча лидеров "большой семерки" станет первым крупным многосторонним мероприятием Джо Байдена в качестве президента США.

"Решения стоящих перед нами проблем - от колоссальной миссии по доставке вакцин для каждой отдельной страны до борьбы за устранение ущерба, нанесенного нашим экосистемам, и обеспечение устойчивого восстановления от коронавируса - лежат в обсуждениях, которые мы ведем с нашими друзьями и партнерами по всему миру", - сказал Джонсон.

Ожидается, что он призовет G7 работать над глобальным подходом к пандемиям, таким как разработка системы раннего предупреждения, которая положит конец "националистической и вызывающей разногласие политике, которая омрачила первоначальный ответ на коронавирус".

"Теперь правительства стран мира несут ответственность за совместную работу, чтобы максимально эффективно использовать эти вакцины", - говорится в заявлении британского премьера.