Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters .

Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", - сказал Байден.