Карантин после выявления новых случаев COVID-19 введут в Новой Зеландии

В Новой Зеландии на три дня введут карантин в самом крупном городе Окленде.

В Окленде с понедельника, 15 февраля, установят режим изоляции.

О новых ограничениях объявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после экстренного заседания Кабинета министров.

По ее словам, такие предосторожности необходимы, пока власти не узнают больше об очаге заболевания, в том числе, не идет ли в данном случае речь о появлении в стране новых штаммов коронавируса.

На остальной территории Новой Зеландии режим изоляции вводиться не будет, однако ограничения усилят.

Вирус выявили у трех членов одной семьи в Окленде, однако его источник пока неизвестен. Одна из инфицированных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы, и власти расследует, не связан ли этот факт с заражениями.

Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.