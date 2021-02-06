Вакцинация от COVID-19 началась в Ливане

В воскресенье, 14 февраля, в Ливане началась кампания по вакцинации от коронавируса.
Первыми прививку получили врач отделения интенсивной терапии доктор Махмуд Хассун и 93-летний комедийный актер.
Об этом сообщает Associated Press.
Накануне Ливан получил первой партии вакцины Pfizer. Она насчитывала 28,5 тысячи доз.
За честным распределением препарата будут наблюдать Всемирный банк и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Ожидается, что первыми вакцинируют 55 тысяч работников сферы здравоохранения, которые работают на передовой с пациентами, инфицированными COVID-19.
Всемирный банк предложил Ливану заем в размере 34 млн долларов, чтобы помочь заплатить за партию вакцин Pfizer, достаточную для вакцинации более 2 млн человек.
Кроме того, Ливан должен получить примерно 3 млн доз вакцины по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX.