Расследование гибели трех военных на Донбассе инициировал Зеленский

Президент Украины поручил ведомствам расследовать инцидент с гибелью трех военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном устройстве.

По предварительным данным, инцидент произошел около 10:00 в воскресенье во время перемещений военных с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях возле Новолуганского. Тогда и произошел подрыв троих бойцов - капитана Александра Войтенко 1984 года рождения, старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко.

Поручение расследовать обстоятельства инцидента Зеленский дал министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - сказал Зеленский.