Расследование гибели трех военных на Донбассе инициировал Зеленский

Президент Украины поручил ведомствам расследовать инцидент с гибелью трех военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном устройстве.
На место происшествия уже прибыл заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По предварительным данным, инцидент произошел около 10:00 в воскресенье во время перемещений военных с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях возле Новолуганского. Тогда и произошел подрыв троих бойцов - капитана Александра Войтенко 1984 года рождения, старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко.
Поручение расследовать обстоятельства инцидента Зеленский дал министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку.
"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - сказал Зеленский.