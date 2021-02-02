ВОЗ заявила что в Украине пока не выявляли мутаций COVID

В Украине пока не фиксировали новых мутаций коронавируса.
При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
По его словам, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.
"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.