В Китае умер посол Украины Камышев

Причина смерти официально не названа.

Камышев был действующим послом Украины в Китае с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский заменил на этом посту Олега Демина. Камышев занимал этот же пост в 2004-2009 годах. Длительное время работал на различных должностях при Министерстве иностранных дел, куда пришел в 1994 году. Среди них пост первого секретаря и советника посла Украины в Египте. Также был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.

Во время первого срока работы послом Украины в Китае также представлял интересы страны в соседних Монголии и Северной Корее.

В 2010 году занимал должность замминистра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова, а затем работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. С этой должности был уволен в апреле 2014 года.