Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-амаль" ("Надежда") прислал на Землю первое фото

Миссия надеется, что это принесет пользу человечеству.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующих в освоении космоса", - говорится в сообщении.

Накануне китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.