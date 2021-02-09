В 2021 году в ОАЭ запустят украиноязычные аудиогиды

Об этом она написала в своем Facebook .

Внедрить украинские аудиогиды в ОАЭ планируют уже в 2021 году.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - сказала Зеленская.