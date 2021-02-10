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События Сегодня, 10:5679
Прогноз погоды на неделю: ночные морозы до -24 и снег

В Украине на протяжении недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

При этом в четверг, 18 февраля, ожидается небольшое потепление на юге и западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 15 февраля

В понедельник в Украине ожидается снег на западе и в Черкасской области. Температура воздуха составит -5-8 градусов почти на всей территории страны, кроме Закарпатской области, где будет 0-2, и юга Украины -1-3. Ночью столбики термометров покажут -5-8 на западе, юге и востоке, -10-13 в центральных областях и до -18 на севере.

Прогноз на 16 февраля

Во вторник прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью на всей территории страны. На западе, юге и востоке днем будет -4-10 градусов, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях -5+1. В центральных областях -8-12 градусов. В северных регионах термометры покажут -12-15 градусов днем. Ночью ожидаются существенные морозы почти на всей территории Украины. Кроме южных и Закарпатской областей температура опустится до -12-19 градусов, в Черниговской и Сумской областях -20-24.

Прогноз на 17 февраля

В среду ожидается небольшое потепление днем, существенные морозы сохранятся лишь на севере страны. Температура воздуха в западных областях составит +1-3 градуса. В центральных областях -5-8, на юге и востоке -1-4. Ночью морозы сохранятся - в среднем в стране будет -16-18 градусов.

При этом в западных регионах ожидается снег, местами мокрый снег.

Прогноз на 18 февраля

В четверг снежная погода перекочует на центральные, восточные и южные области страны. На юге и в части западных областей ожидается потепление от 0 до +5 градусов. В центральных и восточных регионах будет от -2 до -7 градусов, на севере -8-10. Ночью в среднем будет -8-10 градусов.

Прогноз на 19 февраля

В пятницу будет сухая погода, с переменной облачностью. Плюсовая температура ожидается лишь в Закарпатской области +3+5 градусов днем. На остальной территории - морозы. В центре и на западе +5+11 градусов днем, ночью -15-19, в Киевской области до -21. На севере -11-13 днем, ночью -20-24. В восточных областях -2-5 днем, ночью -6-12.

 

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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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