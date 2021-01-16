В Киеве сейчас идет спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.
Сегодня оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева.
"В настоящее время проводится специальная полицейская операция для задержания участников преступной группировки... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.
Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но обещают в ближайшее время предоставить больше информации о ней.
"Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - сказали в МВД.