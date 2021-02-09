Метель накрыла Киев

Как свидетельствуют данные Google maps, существенные пробки наблюдаются на бульварах Шевченко и Леси Украинки. Также серьезные проблемы с трафиком на Гидропарке в направлении на левый берег.

Напомним, на прошлой неделе Украину накрыл снегопад. Снегом засыпало практически всю страну, что привело к ограничению движения в некоторых областях. В частности, Киев был закрыт для грузовиков.

Кроме того, в Киеве из-за снегопадов на два дня закрывали школы и детские сады. Подобные меры вводились в Львове и в Черкассах. Как сообщало РБК-Украина, морозная погода в Украине продержится всю неделю.