Минюст заявил что новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника

Есть много разных мнений о том, какой должна быть детская обувь, чтобы красиво выглядела, а также была удобной для ребенка. Перед родителями может возникнуть сложная задача, поскольку есть чрезвычайно большое количество цветов, моделей и фасонов детской обуви.

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