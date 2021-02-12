ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

Переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", — сказала она в интервью для ютьюб-канала ВОЗ.
Чиновница отметила, что у большинства переболевших вырабатывается иммунитет, однако у некоторых он бывает недостаточно сильным. Прежде всего речь идет о бессимптомных носителях инфекции — именно поэтому ВОЗ и рекомендует привиться, подчеркнула Сваминатан.
"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", — добавила специалист.
Это означает, что если пациент уже перенес инфекцию, то вакцина усилит иммунный ответ. Как подчеркнула представитель ВОЗ, привиться могут только взрослые.
Сваминатан добавила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19.