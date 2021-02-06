В Польше грузины напали с ножами на украинцев

После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых.

Один из пострадавших после инцидента вбежал в соседний магазин с просьбой о помощи. Драку также заметил один из жителей соседнего многоквартирного дома, именно он позвонил в полицию и скорую помощь.

"До сих пор неясно, что стало мотивом нападения. Однако все указывает на то, что мужчины сводили счеты между собой на национальной почве", — говорится в сообщении.

Избитые мужчины являются гражданами Украины, нападавшие — гражданами Грузии. Все они работники окрестных предприятий.

Скрывшихся участников конфликта задержали спустя несколько часов.