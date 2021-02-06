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События Вчера, 21:2759
В Польше грузины напали с ножами на украинцев
Граждане Грузии напали с ножами на граждан Украины в польском Серакуве (Великопольское воеводство), сообщает издание Naszemiasto.
По данным издания, вечером в районе улицы Вронецкой "четверо взрослых мужчин напали на группу из троих других взрослых мужчин, используя для этого острые инструменты, вероятно, ножи".
После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых.
Один из пострадавших после инцидента вбежал в соседний магазин с просьбой о помощи. Драку также заметил один из жителей соседнего многоквартирного дома, именно он позвонил в полицию и скорую помощь.
"До сих пор неясно, что стало мотивом нападения. Однако все указывает на то, что мужчины сводили счеты между собой на национальной почве", — говорится в сообщении.
Избитые мужчины являются гражданами Украины, нападавшие — гражданами Грузии. Все они работники окрестных предприятий.
Скрывшихся участников конфликта задержали спустя несколько часов.
В результате четверых граждан Грузии временно арестовали на три месяца. В тюрьме они будут дожидаться суда. Их обвиняют в избиении с причинением тяжкого вреда здоровью. За это по польскому законодательству грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.
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