Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет

В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает Appleinsider.

Речь идет о будущем iPhone 13 (по другим данным — 12s), который получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO. Помимо возможности отображения ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц.

Функция Always on Display появилась на смартфонах, оснащенных OLED-дисплеями более десяти лет назад. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном еще в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.