Европа в шоке от вакцины «Спутник V» - австрийские СМИ

По словам автора статьи, на Западе сначала скептически восприняли информацию о том, что Россия первая в мире произвела препарат против коронавирусной инфекции. Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов о стране, говорится в публикации.

Несмотря на это, Россия "преподносит миру слишком много сюрпризов", чтобы культивируемое в Европе и США представление об "отсталости" продолжало существовать. Это касается не только современных вооружений, но и других сфер, в том числе медицины, отметил журналист.

Политолог Герхард Манготт в беседе с газетой отметил, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. По его мнению, это связано не только с большим вниманием, которое Москва уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием СССР, в котором верили в науку и прогресс.