Рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» в Антарктиде зацвел снег: он приобрел зеленый и розовый оттенок. Соответствующие кадры показали в Facebook Национального антарктического научного центра.

По словам ученых, такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей, уточнили в антарктическом научном центре.

Цветение снега способствует изменению климата, так как из-за окраски отражается меньше солнечного света, что приводит к еще более быстрому таянию. В итоге там активнее размножаются водоросли, и образуется порочный круг.

По словам директора центра Евгения Дикого, новость о цветении снега возле украинской станции получила мировое внимание. «Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые Кембриджского университета и предложили совместное исследование, чтобы определить, какая площадь Антарктиды летом покрыта красочным снегом», — подчеркнул он. Исследование планируется провести в ближайшее время: его результаты позволят по-новому оценить масштабы таяния антарктического снега в результате глобального потепления.

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