Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов

По его словам, вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.

"К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми", - сказал Фаучи.

Инфекционист отметил, что миру "предстоит еще много пройти". В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации.