Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов

Инфекционист призвал не расслабляться.
Об этом сообщил новостной портал Axios.
По его словам, вирус продолжит мутировать, то есть появятся новые вариации.
"К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми", - сказал Фаучи.
Инфекционист отметил, что миру "предстоит еще много пройти". В то же время он выразил оптимизм по поводу вакцинации.
Напомним, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.
Ожидается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса.