Депутат от «Слуги Народа» Безуглая на форуме произнесла бессмысленный набор слов

В понедельник, 15 февраля, в Киеве проходил первый день форума "Украина 30. Платежка".

Обсуждения были посвящены тарифам.

Среди всех выступлений особенно заполнилась речь нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая произнесла совершенно невнятный и непонятный текст.

Приводим ее цитату дословно.

"В рамках нашего комитета и энергетической безопасности - уже было сказано, что кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям - это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки, этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как такой - то есть энергетических вопросов - это и логистический компонент, и разные категории... С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее тот политический диапазон, который приемлем", - заявила Безуглая.

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