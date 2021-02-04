На Украине приставы отобрали за долги женские трусы и выставили на аукцион

В украинском городе Кривой Рог приставы отобрали за долги женские трусы и выставили их на аукцион. Торги пройдут 22 февраля, стартовая цена составит более 19 гривен (около 50 рублей). Об этом сообщает «Страна.ua».

Лот появился в системе электронных торгов арестованным имуществом, созданной министерством юстиции. Пока заявку на аукцион подал только один участник.

Постановление об описании и аресте имущества должника, включая трусы, вынес Долгинцовский отдел Государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

В мае прошлого года сообщалось, что у жителя Украины отобрали за долги и выставили на аукцион собаку.

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