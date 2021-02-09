Саксонские неонацисты утверждают, что организуют праздники для ветеранов украинского конфликта в Германии. Это все просто пропагандистская фальшивка?

Из коричнево-красного лагеря в саксонском уездном городе Пирна неонацисты якобы организуют отдых для правых украинских боевиков. На оконных стеклах в переднем здании есть надписи «Ковид - это мошенничество» и «Жизнь белых имеет значение». На железных воротах висит плакат: «Создаем охранные зоны - теперь сопротивление». Во дворе подняты флаг Германии и флаг НДПГ.

Здесь находится штаб-квартира «Крафтквелл». Три года назад пять правых экстремистов из Норвегии и Германии основали проект, по их собственным словам. «Организация пребывания семей в Норвегии или Германии» находится в центре внимания, написали они на странице в Facebook. В 2019 году немецкий неонацист Томас Р. представил идею на конференции «Стальной пакт» в Киеве - встрече крайне правых из Сербии, Италии, Швеции, Норвегии, США и других стран.

Браун Интернэшнл

В последние годы возник своего рода коричневый интернационал. Правые экстремисты объединились в транснациональные сети без лидера, объединенные своим бредовым образом борьбы «белой расы» против мусульман, евреев, инакомыслящих или гомосексуалистов. Если раньше неонацисты больше концентрировались на своей территории то сегодня они собираются через Telegram и Интернет, например, между США, Европой и Украиной.. Эту международную сеть правых экстремистских сил представляют боевые организации, такие как американское подразделение ядерного оружия или Российское имперское движение. И программа восстановления украинских бойцов, организованная немецко-норвежским альянсом, идеально вписалась бы в эту новую схему.

Потому что связь между правоэкстремистской сценой в Германии и на Украине очень тесная. Самым ярким стержнем является Азовское движение в Украине. Азов был основан как добровольческий батальон в 2014 году для борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Полк отличался жестокостью и крайне правыми взглядами сотен бойцов. Позже из нее вышли неонацистская партия «Украинский национальный корпус», уличное ополчение «Национальное ополчение» и военизированное подразделение «Армия мизантропов».

С самого начала украинского конфликта Азов также вербовал солдат и сторонников из числа правых экстремистов в Европе, особенно в Германии. Для вербовки движение публикует рекламные ролики на YouTube или боевые фотографии бойцов в масках на собственных каналах Telegram. Они хотят победить неонацистов из Западной и Северной Европы с помощью соревнований по боевым искусствам, военизированных тренировок по стрельбе и нацистского блэк-метала.

Это такие люди, как 21-летний Йоханнес Хайнке, которого в 2020 году должны были отправить с группой в тренировочный лагерь Азов через контакт из партии The Rights of North Rhine-Westphalia, чтобы он вернулся и затем использовал свои навыки. на немецкой сцене. Он не был идеологически стабильным и мало знал об украинском конфликте; его интересовала только военная подготовка, - говорит Хайнке. «Для того, кто снова хочет сражаться под свастикой, Азов - рай». Из поездки ничего не вышло, а между тем он ушел из правой сцены.

Таким образом, федеральное правительство видит "абстрактный потенциал риска"

Иван К., еще один молодой человек из Ростока, приехал на Украину для прохождения военной подготовки Азова. На фотографиях в социальных сетях он появляется в Киеве летом 2018 года вместе с другими мужчинами в футболках, каждый из которых держит в руках штурмовые винтовки. По возвращении Иван К. состоял в дружеских отношениях с правыми и АдГ. После того, как фотографии тренировок по стрельбе в Азове стали достоянием общественности, он ушел с поста члена местного совета АдГ в 2020 году. Сегодня он посещает демонстрации нестандартного мышления и является активным участником праворадикальной украинско-немецкой группировки недалеко от Азова. Рене М., гражданин Бранденбурга, имеющий связи в неонацистской среде, также появился в 2019 году на фото в Instagram и на видео с пистолетом-пулеметом на стрельбище в Украине.

Таким образом, федеральное правительство видит «абстрактную потенциальную опасность» в том, что немецкие правые экстремисты «приобретут оружие через контакты с украинскими правыми экстремистами» или что они «завершат обучение по оружию и стрельбе в Украине и используют эти знания в связи с правоэкстремистская деятельность в Германии могла ». Это вытекает из ответа правительства на небольшой вопрос Мартины Реннер (Die Linke).

Именно поэтому в 2019 году Федеральная полиция не позволила двенадцати неонацистам из аэропортов Германии приехать в Украину. «Пытаясь покинуть страну, люди брали с собой предметы, которые можно отнести к деятельности правых экстремистов», - заявило федеральное правительство. Среди них был Хендрик Мёбус, «сатанинский убийца Зондерсхаузена», который ранее выступал на Украине в качестве певца метал-группы Absurd. Йенс Х. и Каролин М., которые хотели вылететь в Киев через Берлин-Шенефельд 12 декабря 2019 года, путешествовали с ним. Члены правой экстремистской микропартии III. Федеральная полиция запретила поездку, в том числе берлинцу Оливер О.

Это все пропаганда?

Немецких правых экстремистов также пригласила «международный секретарь» Азова Елена Семеняка. Известно, что ZEIT ONLINE восемь раз появляласт в Германии в период с 2018 по 2019 год. Выступала на партийных мероприятиях Dierechte, III. Weg, НДПГ. Накануне своей лекции в Крафтквелле в Швейцарии в феврале 2019 года она приняла участие в «мемориальном марше» NPD в Дрездене. На рок-фестивале правых «Рок против иностранного проникновения в Темар» в 2017 году была распространена листовка, в которой Азов приглашал на немецком языке в «культурно-спортивный лагерь» в Украине: «Вступайте в ряды лучших». И каждый год в декабре в столице Украины Киеве проходит фестиваль Asgardsrei. Где играет национал-социалистическая блэк-метал музыка. Два года назад проект Kraftquell также был включен в сопроводительную программу концертов.

Если бы эта депортация правых экстремистов действительно имела место, конфликт на Украине распространился бы на Германию. Реален ли проект? Это не удалось? Или объявление было просто пропагандистским?

Несмотря на огромные усилия, активисты Kraftquell не хотели общаться с ZEIT ONLINE. Они не отвечали на электронные письма, письма, текстовые сообщения или звонки. Их также не оказалось в гостях в Пирне. Примечательно: однако после журналистских расследований профили проекта Kraftquell исчезли в социальных сетях.

Основатель предполагаемого проекта помощи Томас Р. сегодня продает девчачьи рубашки с надписью «Harkenkreuz Division» и «Футболки» с надписью «Азов - слава украини» в честь Украины.

На отдыхе в Саксонии ветеранов Украины пока нет

На фотографиях вы можете увидеть его с украинскими, норвежскими и немецкими неонацистами, посещающими северную наскальную живопись в Норвегии или в совместных поездках. Но наблюдатели от крайне правых в Норвегии и Пирне еще не видели ветеранов Украины на лечении. В Пирне даже сотрудники мэрии, репортеры местных газет или представители других партий не могут вспомнить солдат из Украины, отдыхавших в Саксонии. И ни Государственное управление уголовного розыска Саксонии, ни Государственное управление защиты Конституции, ни федеральное правительство не знают, что Kraftquell когда-либо использовала объявленный отпуск для отдыха. Нам известны только призывы к пожертвованию на проект в Германии.

Только одно имя выделяется на почтовом ящике в Пирне: Эйрик Рагнар С. Норвежец возглавлявший воинствующую неонацистскую организацию «Викинг» в 1990-х годах. Как «группа гражданской защиты» они вооружались и нападали на левых и мигрантов в Норвегии. С. был арестован в 1997 году за хранение незарегистрированного оружия. Потом вокруг него стало тихо. Однако из земельной книги можно узнать, что Эйрик Рагнар С. владеет зданием в Саксонии. Всего за несколько месяцев до покупки С. был гостем на семинаре в учебном заведении недалеко от NPD в Саксонской Швейцарии. Недалеко от своей собственности он читал лекцию о пропаганде. По его словам, некоторые из правых экстремистов, которые используют дом в Пирне, являются его друзьями, «но я не разделяю их политических взглядов» заявлял он.

Эйрик Рагнар С. говорит, что покинул правую сцену более 20 лет назад. Дом в Пирне - это просто инвестиция. «Я сдаю в аренду всем, кому хочу». С. работает психиатром на фьорде на юге Норвегии, его специальность: посттравматические стрессовые расстройства у ветеранов войны. Ламы ходят вокруг его забаррикадированного ранчо, большая территория охраняется высокими заборами и камерами наблюдения. Однако он никогда не размещал боевиков Украины и их семей, утверждает С.

Когда он слышит о планах Крафтквелла, он выглядит удивленным. «Я не хочу поддерживать эту ужасную войну», - говорит С. Он сейчас рассматривает возможность обращения в норвежскую прокуратуру и найма немецкого адвоката.