К Договору по открытому небу может вернуться Россия

Российская Федерация готова вернуться к Договору об открытом небе только в том случае, если Соединенные Штаты сделают то же самое.
Однако Россия не будет долго ждать решения США.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передают "РИА Новости".
"Мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся, наконец, с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят "за" и "против", и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН", - заявил он.
Рябков отметил, что процедура выхода из Договора по открытому небу, которое начала Москва, все еще продолжается и будет завершена, "если к тому времени США не уведомят нас о готовности вернуться к положениям соглашения".
"Россия передаст депозитариям - это Венгрия и Канада - ноту о том, что она выходит из Договора. И с того момента начнется шестимесячный срок, определенный самим договором, предшествующий моменту официального выхода", - добавил он.
Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.