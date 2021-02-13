В Италии снова проснулся вулкан Этна

Во вторник вечером, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна.

Об этом сообщает агентство ANSA .

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

Подчеркнем, Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.