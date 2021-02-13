Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 17 февраля 2021 - 1 280 904 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3 143 новых случаев в сутки.
Умерло 24 689 человек.
Выздоровело - 1 128 895.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 366 случаев;
Винницкая область - 351 случай;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 137 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 118 случаев;
Закарпатская область - 275 случаев;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 646 случаев;
Киевская область - 185 случаев;
Кировоградская область - 52 случая;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 183 случая;
Николаевская область - 47 случаев;
Одесская область - 186 случаев;
Полтавская область - 77 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 67 случаев;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 243 случая;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 198 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 386 случаев;
Черниговская область - 34 случая.