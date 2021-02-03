На закрытие телеканалов Козака в Украине отреагировал Путин

По его словам, их "прихлопнули" одним росчерком пера.

Об этом сообщает ТАСС .

Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

"В Украине три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат", - заявил он.

По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

В список санкций попали телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.