О роли Украины в деле "Северного потока-2" заявил Путин

Он считает, что это из-за Украины.

Президент России Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает "Интерфакс" .

По его словам, противники газопровода хотят заставить таким образом Россию платить за ситуацию в Украине.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине", - заявил он.

Отметим, российская газовая компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Весной планируется завершить работы в водах Дании.