Прокуратура завершила расследование убийства Амины Окуевой

Уголовное производство касается организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств.

Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в том числе убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

"Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амина Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа", - говорится в сообщении.

Заказчики этих убийств и покушений на данный момент находятся в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.