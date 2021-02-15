В Карпатах до сих пор не нашли пропавшего туриста

В Карпатах до сих пор не нашли заблудившегося туриста на склоне горы Гемба.
Поисковые работы длятся уже пятый день.
За прошедшие сутки к поискам туриста привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них 32 человека и 8 единиц техники от ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", - сообщили спасатели.
Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительные.