В отставку уходит Премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке.
Причиной он назвал разногласия в команде.
Об этом он заявил на специальном брифинге, передает "Эхо Кавказа".
Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.
"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны", - заявил он на брифинге.