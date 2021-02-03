Во время протестов в Испании задержано более 40 человек

Правоохранители задержали уже более чем 40 человек.

Сегодня ночью в двух городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя переросли в столкновения с полицией.

Как сообщается, тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что по меньшей мере задержали 14 демонстрантов в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Участники протеста хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Аселю", однако позже в правоохранителей полетели бутылки и камни. Спецназовцы в свою очередь применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Похожая ситуация наблюдалась и в Барселоне. Там митингующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах, а также бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.