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События Сегодня, 12:5864
В Офисе президента заявили что не хотят закрывать каналы Порошенко

В Офисе президента пока не видят оснований после 112, NewsOne и Zik закрывать другие каналы, хотя идеология некоторых "выглядит очень странно". 

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами (Виктора - Ред.) Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й (эти два канала принадлежат экс-президенту Петру Порошенко - Ред.), "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…", - сказал Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, несмотря на это, такие каналы на положение дел в государстве не влияют. 

"Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае", - сказал Подоляк.

Также, по его словам, три закрытых канала - это "история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе".

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Теги: news, новости, Украина, ОП, каналы, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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