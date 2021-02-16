К США из-за "Северного потока-2" обратился Кремль

России ничего неизвестно о переговорах Германии и США по поводу газопровода.

В Кремле призвали США больше думать о ситуации в Техасе, чем о санкциях против газопровада "Северный поток-2".

По его словам, в этом штате есть проблемы с энергообеспечением.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением этого штата. Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.

Напомним, группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.