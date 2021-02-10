Подозрение замглавы Минобороны РФ объявила СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации Андрею Картаполову.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сообщается, что Картаполову в Украине грозит пожизненное лишение свободы.

Подозрение сообщили по статьям УКУ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством).

Более того, как сообщили в СБУ, Картаполов в августе 2014 года руководил российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, а также принимал участие в организации убийства украинских воинов возле Иловайска во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ.