Новый закон о растаможке "евроблях" одобрила за основу Рада

"За" проголосовали 259 парламентариев.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года "евробляхи".

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.