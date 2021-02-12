Генассамблею ООН созвала Украина

"Вы спрашивали, почему Россия каждый раз организует этот бесперспективный для нее разговор. Потому что это каждый раз происходит за неделю или две до проведения мероприятий, когда украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

Кислица отметил, что в ходе заседания Украина также намерена поднять вопрос проведения на временно оккупированной части Донбасса форума "Русский Донбасс".

При этом он добавил, что пока что украинская делегация не будет созывать заседание Совета безопасности относительно проведения пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке.

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да будем, говорить", - подчеркнул он.