Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала зубы без коронок, и это зрелище ужаснёт любого

Украинская блогерша Анастасия Покрищук прославилась благодаря своим аномально большим скулам, сделанным с помощью косметологов. Теперь девушка решилась на ещё одно преображение, подготовку к которому с радостью продемонстрировала подписчикам в "Инстаграме".
Экс-участница шоу "Пацанки" показала фото из кабинета стоматолога, где предстала с обточенными под коронки зубами. Блогерша ранее уже подвергалась подобной процедуре в Турции, но захотела изменить цвет эмали. "Сделали крутые. Но я хочу белее. Сейчас будет ещё ненатуральней, к чему я и стремлюсь. И за зубы я не боюсь, так как через пару-тройку лет планирую импланты", — заявила она в комментариях.
Несмотря на то что некоторых подписчиков фото ужаснуло, многие оценили подход Анастасии к ведению блога. Юзеры поблагодарили её за "годный контент".