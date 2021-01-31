Издание "Bloomberg" заявило что совет ЕС даст "зеленый свет" санкциям против России из-за Навального

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Как пишет Bloomberg, маловероятно, что санкции будут введены против российских олигархов, о чем просили Навальный и его сторонники. Вместо этого ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.

Также сообщается, что "зеленый свет" от министров иностранных дел стран ЕС станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций против России. Ожидается, что они будут введены уже в марте.